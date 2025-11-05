Красиво шить не запретишь

— У меня есть образ Джинкс из сериала «Аркейн». У этого персонажа много всяких атрибутов: один из них — огромная пушка, — рассказывает косплеер Анжелика Лепешкина. — Я решила, что хочу ее для своего косплея. Мне с ней помогла моя команда: друг напечатал ее части на 3D-принтере, дядя помог с электрикой, чтобы она светилась, а я раскрасила.