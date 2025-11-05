Красиво шить не запретишь

4 ноября во всем мире отметили День косплея. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправилась на один из столичных конкурсов по искусству перевоплощения, чтобы узнать подробнее об этом увлечении.
Косплей — искусство создания образов, максимально приближенных к персонажам массовой культуры: игр, фильмов, аниме или сериалов. Задача косплеера — не только купить или сшить костюм, как у героя, но и сделать макияж, уложить парик. Соответствовать должны и аксессуары: от серег до сумок или носков.
Основателями косплея считают американцев Форреста Аккермана и Миртл Джонс: в 1939 году они пришли на первый Всемирный конвент научной фантастики в Нью-Йорке в нарядах, похожих на костюмы героев космооперы. Идея нашла единомышленников. Через год на фестивале прошел бал-маскарад, среди участников которого прошел конкурс на лучший костюм. С каждым годом соревнование становилось все строже. В 1984 году в состав жюри фестиваля вошел японский писатель Нобуюки Такахаши. Он и привез идею косплеев на родину.
— Сегодня, помимо костюмов, жюри оценивает само выступление конкурсанта, — рассказывает «Вечерней Москве» косплеер Наталья Гатман. — Они смотрят, как человек отыгрывает эмоции персонажа, как он двигается, попадает ли в такт музыки.
Пригодились навыки рукоделия.
Может показаться, что косплей — это просто: заказал костюм и парик, надел их, сделал макияж и пошел покорять сцену! Но если посмотреть на качественные образы сложных по дизайну персонажей, становится понятно: такую красоту в интернете просто так не купишь.
— Некоторые косплееры заказывают пошив костюма или укладку парика, — рассказывает косплеер Ксения Плошкина. — Мне нравится заниматься этим самой.
Конечно, заказать костюм с маркетплейса тоже можно. Но, во-первых, нужно потратить время, чтобы найти действительно качественный наряд. Во-вторых, готовую одежду все же придется подшивать, чтобы она хорошо села на фигуру, и дополнять деталями.
Поднять мечи.
Костюм — не единственный элемент, по которому можно отличить персонажа. У многих из них есть, например, массивное оружие. Таких «игрушек» в интернете просто так не купить: они либо плохого качества, либо выполнены вручную за немаленькие деньги.
— У меня есть образ Джинкс из сериала «Аркейн». У этого персонажа много всяких атрибутов: один из них — огромная пушка, — рассказывает косплеер Анжелика Лепешкина. — Я решила, что хочу ее для своего косплея. Мне с ней помогла моя команда: друг напечатал ее части на 3D-принтере, дядя помог с электрикой, чтобы она светилась, а я раскрасила.
На создание всего образа — от пошива костюма и укладки парика до сборки пушки — у девушки ушло около полугода.
— Косплей — увлечение не из дешевых, — признается Анжелика. — На сам костюм у меня ушло порядка 15 тысяч рублей. А на пушку — все 30 тысяч. И это только расходы на материалы. Если бы я решила ее где-то заказать, а не собрать своими силами с помощью друзей — вышло бы и того дороже.
Наталья Гатман.
В образе охотника на демонов. Герой — Гию Томиока из аниме «Клинок, рассекающий демонов». Косплеем Наталья занимается с 2019 года. В основном свои образы она заказывает, потому что из-за работы нет времени самостоятельно над ними работать. Этот наряд купила в интернете, но подшивала и дорабатывала самостоятельно.
Анжелика Лепешкина.
В образе Джинкс из сериала «Аркейн II» по мотивам игры «Лига легенд». Косплеем занимается около трех лет. Этот образ полностью сделала самостоятельно, а со сборкой пушки ей помогли друг и дядя.
Дарья Андреева.
Собрала образ Аглаи из игры «Хонкай: стар реил». Косплеем занимается всего год: начинала вместе с более опытной знакомой, но сейчас работает самостоятельно. Платье заказала в интернете и в течение почти двух месяцев дорабатывала его разными деталями и занималась укладкой парика.
Анастасия Салькова.
Перевоплотилась в Хохо из игры «Хонкай: стар реил». Костюмы девушка заказывает в интернете и дорабатывает, а вот парики делает сама. Этот костюм она купила на китайском сайте секонд-хенда через посредника.
Фран.
Известный косплеер из Японии. Девушка повторила образ героя Алукард из японской игры «Кастлевания». Занимается костюмами с 1997 года, шьет их сама.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Фран, косплей-звезда из Японии:
— Косплееры из России всегда поражали меня своей красотой. Впервые я увидела их на зарубежном фестивале более 10 лет назад: после этого я съездила в Россию в 2014 году, чтобы вновь насладиться ими. Поэтому я с удовольствием вновь посетила вашу страну в качестве жюри конкурса, прошедшего в Москве.