Вучич пообещал Зеленскому поддержку после скандала с поставками боеприпасов

Президент Сербии Александр Вучич в среду, 5 ноября, на своей странице в Instagram* сообщил, что провел телефонный разговор со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили отношения между Белградом и Киевом, а также договорились поддерживать другу друга в дальнейшем.