Вучич пообещал Зеленскому поддержку после скандала с поставками боеприпасов

Президент Сербии Александр Вучич в среду, 5 ноября, на своей странице в Instagram* сообщил, что провел телефонный разговор со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили отношения между Белградом и Киевом, а также договорились поддерживать другу друга в дальнейшем.

— Мы согласились, что существует пространство для взаимной поддержки, над чем будем совместно продолжать работать. Договорились поддерживать открытые каналы коммуникации и в дальнейшем, — написал глава сербского государства.

Представители Службы внешней разведки России ранее сообщили, что оборонные предприятия Сербии продолжают поставлять Украине боеприпасы и снаряды для гаубиц, реактивных систем залпового огня и стрелкового оружия. Позже Вучич заверил, что планирует блокировать сделки при наличии вероятности отправки сербских боеприпасов на украинскую территорию.

Вучич выразил сомнение в том, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа приведет к прекращению конфликта на Украине, но пожелал им плодотворного разговора. Он также отметил важность завершения конфликта для сербской экономики.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

