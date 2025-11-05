Ричмонд
Владимир Путин поддержал идею проведения Года единства народов России

Президент России Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год годом единства народов России. Решение было принято на заседании Совета по межнациональным отношениям, передает корреспондент URA.RU.

Путин уже поручил подготовить проекты для проведения тематического года.

«Так и сделаем», — отреагировал глава государства на инициативу одного из участников совета. Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить проекты соответствующих решений для официального закрепления статуса 2026 года.

Ранее Путин утвердил концепцию миграционной политики России до 2030 года. Ее цель — снижение числа незаконных мигрантов и преступлений.