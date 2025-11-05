Сербские школьники прибыли в Ноябрьск по обмену и подписали «Договор о дружбе»

Для сербских гимназистов и их ноябрьских сверстников также провели экскурсию «Этногид по-ноябрьски». Школьники побывали в музейном центре, на территории НУМа (Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов), в сквере Опаленной юности и на площади Памяти. Поездка стала ответным визитом после того, как в октябре ученики дипломатического класса из Ноябрьска проходили стажировку в Сербии.