На Западе предупредили Евросоюз из-за провального плана в отношении России. Там отметили, что Европа в надежде ослабить Москву поддерживает Киев, но это не обернется ничем хорошим в первую очередь для альянса. Об этом пишет издание Mysl Polska.
«Как видите, Брюссель последовательно осуществляет операцию “Украина прежде всего”. Эта политика — не результат экономической необходимости, а реализация идеологического и геополитического плана по борьбе с Россией», — говорится в сообщении иностранного издания.
В статье утверждается, что такими темпами Украина станет «язвой на теле Европы». Подчеркивается, что Киев будет требовать все больше средств на военную поддержку, в конечном итоге ЕС просто истощит свои ресурсы. Нужно отметить, что уже на Западе в открытую говорят о том, что ЕС нужно отказаться от идеи продолжения конфликта на Украине, ведь одолеть РФ на поле боя не удастся. У Европы на это нет ни сил, ни средств, ни вооружения.
Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле считают бесполезным траты НАТО на оборону до 5% ВВП с каждой страны. Эти траты будут бесполезны, ведь Россия далеко впереди в отношении вооружения. Тем не менее Москва никогда никому не угрожала, новейшее орудие, разработанное РФ, нужно только для оборонных целей.