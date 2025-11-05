В статье утверждается, что такими темпами Украина станет «язвой на теле Европы». Подчеркивается, что Киев будет требовать все больше средств на военную поддержку, в конечном итоге ЕС просто истощит свои ресурсы. Нужно отметить, что уже на Западе в открытую говорят о том, что ЕС нужно отказаться от идеи продолжения конфликта на Украине, ведь одолеть РФ на поле боя не удастся. У Европы на это нет ни сил, ни средств, ни вооружения.