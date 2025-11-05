Путин поручил изучить исследования в сфере межнациональных отношений

«Чтобы получить достоверную картину, видеть реальную динамику процессов, в том числе в таком вопросе, как укрепление общей российской идентичности, нужны точные инструменты. В этой связи с участием ведущих ученых, экспертов прошу изучить опыт социологических исследований в этой сфере, предложить варианты их совершенствования с применением передовых научных подходов и наработок», — сказал глава государства на заседании Совета по межнациональным отношениям.