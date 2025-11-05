Ричмонд
Путин поручил изучить исследования в сфере межнациональных отношений

Путин поручил изучить исследования о межнациональных отношениях для нацполитики.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил изучить опыт социологических исследований в сфере межнациональных отношений для повышения эффективности национальной политики.

«Чтобы получить достоверную картину, видеть реальную динамику процессов, в том числе в таком вопросе, как укрепление общей российской идентичности, нужны точные инструменты. В этой связи с участием ведущих ученых, экспертов прошу изучить опыт социологических исследований в этой сфере, предложить варианты их совершенствования с применением передовых научных подходов и наработок», — сказал глава государства на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Президент РФ подчеркнул, что одним из важнейших индикаторов эффективности национальной политики должно быть мнение граждан — то, как люди сами оценивают состояние межнациональных отношений в своем регионе, городе, поселке, что они думают о качестве работы органов власти «в столь чувствительной области».