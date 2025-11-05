Путин ознакомится с обращением россиян о статусе рубежа обороны Москвы

Тишков отметил, что в России официально существует три поля ратной славы: Куликово, Бородинское и Прохоровское. Однако единственный сохранившийся до наших дней участок рубежа обороны Москвы, где впервые произошел перелом в ходе Второй мировой войны, так и не получил охранного статуса.