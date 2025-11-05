Бельгия намерена применить четвертую статью Устава НАТО из-за полетов дронов

Глава Министерства обороны Бельгии Тео Франкен в среду, 5 ноября, заявил о том, что Брюссель рассматривает возможность применения 4-й статьи Устава НАТО из-за полетов беспилотников над военными базами и аэропортами королевства.
— Ясно, что происходит что-то более серьезное, — передает слова министра 7sur7.
Эта статья обязывает страны — участницы НАТО проводить консультации, если один из членов альянса считает, что его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.
Между тем Совет НАТО по итогам консультаций после инцидента с истребителями в небе над Эстонией опубликовал заявление, в котором пригрозил России «решительным ответом» в случае нарушения воздушного пространства стран альянса.
Министерство иностранных дел Эстонии 19 сентября вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за якобы нарушивших воздушное пространство республики трех истребителей МиГ-31.
Позже Министерство обороны России отвергло эти обвинения и сообщило, что полет проходил на расстоянии около трех километров от острова Вайндло.