Бельгия намерена применить четвертую статью Устава НАТО из-за полетов дронов

Глава Министерства обороны Бельгии Тео Франкен в среду, 5 ноября, заявил о том, что Брюссель рассматривает возможность применения 4-й статьи Устава НАТО из-за полетов беспилотников над военными базами и аэропортами королевства.

— Ясно, что происходит что-то более серьезное, — передает слова министра 7sur7.

Эта статья обязывает страны — участницы НАТО проводить консультации, если один из членов альянса считает, что его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.

Между тем Совет НАТО по итогам консультаций после инцидента с истребителями в небе над Эстонией опубликовал заявление, в котором пригрозил России «решительным ответом» в случае нарушения воздушного пространства стран альянса.

Министерство иностранных дел Эстонии 19 сентября вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за якобы нарушивших воздушное пространство республики трех истребителей МиГ-31.

Позже Министерство обороны России отвергло эти обвинения и сообщило, что полет проходил на расстоянии около трех километров от острова Вайндло.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
