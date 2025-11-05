СМИ: Анатолий Кашпировский попал в больницу из-за обморока в аэропорту

По данным издания, Кашпировский хотел улететь в Польшу, совершив пересадку в Стамбуле. При этом вместе с ним была спутница. В настоящий момент врачи оказывают ему необходимую помощь. Предположительно, причиной произошедшего мог стать микроинсульт у 86-летнего телеведущего, говорится в материале.