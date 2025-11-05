СМИ: Анатолий Кашпировский попал в больницу из-за обморока в аэропорту

Известного психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского в срочном порядке госпитализировали в больницу на юго-западе Москвы. Он потерял сознание перед стойкой регистрации в аэропорту. Об этом в среду, 5 ноября, сообщает «МК».
По данным издания, Кашпировский хотел улететь в Польшу, совершив пересадку в Стамбуле. При этом вместе с ним была спутница. В настоящий момент врачи оказывают ему необходимую помощь. Предположительно, причиной произошедшего мог стать микроинсульт у 86-летнего телеведущего, говорится в материале.
За месяц до этого источник РЕН ТВ сообщил, что у телепата диагностировали обострение тяжелого онкологического заболевания. Кашпировскому якобы назначили курс лучевой терапии. Однако позже его представитель заявил, что информация о госпитализации Анатолия Кашпировского является ложной.
В августе Анатолию Кашпировскому исполнилось 86 лет. «Вечерняя Москва» выяснила, чем занимается «целитель» сейчас. Так, после распада СССР он сбежал в США, где попытался продолжать практику.