С 10 декабря в Австралии детям до 16 лет запретят доступ к многим соцсетям

Власти страны заявляют, что меры направлены на защиту психического и физического здоровья детей.

Источник: Аргументы и факты

С 10 декабря в Австралии вступает в силу запрет на использование большинства популярных социальных сетей для детей младше 16 лет. Об этом сообщает The Guardian.

В перечень запрещённых платформ уже включены Facebook*, Instagram*, Snapchat, YouTube и TikTok и X**.

Недавно к списку добавились форум Reddit и видеоплатформа Kick. В ближайшее время власти также рассматривают возможность включения в него игровой платформы Roblox и генератора ИИ-видео Sora от OpenAI.

Большинство компаний выразили несогласие с новыми правилами.

Австралийские власти пояснили, что ограничения вводятся ради защиты психического и физического здоровья подрастающего поколения.

Ранее стало известно, что в Соединённых Штатах был арестован 13-летний мальчик, который задал ChatGPT вопрос о том, как убить своего друга.

* Компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.

** Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.