Ограничения из-за непогоды на участке дороги Уфа-Инзер-Белорецк сняли: но не для всех

На дороге Уфа-Инзер-Белорецк ослабили ограничения из-за снегопада.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 ноября, с 23:00 сняли ограничение движения для легкового транспорта на трассе Уфа — Инзер — Белорецк. Об этом сообщает Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что ограничение на участке с 67 по 222 километр было введено сегодня с 17:30 в связи с комплексом неблагоприятных погодных условий: сильным снегопадом, ветром, гололедом и ограниченной видимостью. Изначально его планировалось снять в 21:00, однако позже власти продлили запрет для всех видов транспорта до завтрашнего утра — до 7:00.

