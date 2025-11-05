Ученый попросил Путина поддержать программу исследований ценностей русского народа

«Инициируем и просим поддержать программу научных исследований, посвященную традициям и ценностям русского народа, его взаимодействию и духовному взаимообогащению с народами России. Трехлетняя программа научная включает подготовку и издание трудов комплексной русской экспедиции Института этнографии АН СССР, проведение полевых этнографических исследований в разных регионах России, подготовку коллективного труда “Русский народ: традиции, ценности, образ будущего”, — сказал Тишков на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.