Унылая пора: Молдову ждет неделя дождей и резкое похолодание до +10 градусов

Теперь самое время рассказать о погодке на завтра, 6 ноября. Рассказываем.
Ночью синоптики нам прогнозируют до 7 градусов выше ноля, утром сохранятся ночные температурные значения.
Днем воздух прогреется до +13 градусов, нас ожидает облачный день без осадков. Вечером будет 9 градусов тепла.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 3−4 метра в секунду, а относительная влажность — 85%.
Вот такая погода нас ожидает в ближайшие дни. Фото: соцсети.
Зато, увы, с субботы зарядят дожди на неделе и придет рзкое похолодание до +10 градусов.
