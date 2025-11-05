Медиакомпания Paramount составила черный список актеров-антисемитов

Американская медиакомпания Paramount Skydance сформировала перечень актеров, с которыми прекращает любое взаимодействие из-за проявлений антисемитизма. Об этом сообщил журнал Variety, ссылаясь на собственные источники.
Представители Paramount подчеркнули в беседе с изданием, что не планируют привлекать к работе артистов, придерживающихся «откровенно антисемитских», ксенофобных или гомофобных убеждений.
При этом конкретный состав списка, разработанного медиакомпанией, остается нераскрытым.
По данным издания, причиной создания черного списка послужило сентябрьское открытое письмо, опубликованное американскими представителями киноиндустрии в поддержку Палестины. Среди подписавших документ числятся актеры, такие как Эмма Стоун и Хавьер Бардем. Останется ли медиакомпания верна своему решению и прекратит ли сотрудничество с ними и другими подписантами письма, пока неизвестно.