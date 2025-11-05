Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области в ДТП пострадали двое несовершеннолетних

Под Ростовом автомобилист не справился с управлением, машина перевернулась.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 5 ноября на трассе «Морозовск — Цимлянск-Волгодонск» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором получили травмы двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в главном управлении ГАИ по региону.

По предварительным сведениям, инцидент произошел около 11:21. 42-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай», двигаясь по дороге, не справился с управлением. Согласно первоначальной версии, мужчина не выбрал безопасный для условий скоростной режим, что привело к съезду машины с проезжей части и ее последующему перевороту.

В салоне автомобиля в момент ДТП находились двое несовершеннолетних пассажиров: пятилетний ребенок и 16-летний подросток. Оба получили травмы.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.