В Ростовской области в ДТП пострадали двое несовершеннолетних

По предварительным сведениям, инцидент произошел около 11:21. 42-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай», двигаясь по дороге, не справился с управлением. Согласно первоначальной версии, мужчина не выбрал безопасный для условий скоростной режим, что привело к съезду машины с проезжей части и ее последующему перевороту.