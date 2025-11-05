В Ростовской области в ДТП пострадали двое несовершеннолетних

В Ростовской области 5 ноября на трассе «Морозовск — Цимлянск-Волгодонск» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором получили травмы двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в главном управлении ГАИ по региону.
По предварительным сведениям, инцидент произошел около 11:21. 42-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай», двигаясь по дороге, не справился с управлением. Согласно первоначальной версии, мужчина не выбрал безопасный для условий скоростной режим, что привело к съезду машины с проезжей части и ее последующему перевороту.
В салоне автомобиля в момент ДТП находились двое несовершеннолетних пассажиров: пятилетний ребенок и 16-летний подросток. Оба получили травмы.
В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
