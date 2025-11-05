Уменьшить аппетиты лизинговых организаций и ввести вторичный лизинг предлагается в Беларуси

Оптимизирован порядок расчета по договору лизинга жилого помещения в случае его расторжения или возврата предмета лизинга лизингодателю. После того как гражданин уплатил более 50% стоимости предмета лизинга, у него есть право вернуть уплаченную им стоимость предмета лизинга. На этом этапе механизм возврата этих средств предполагает оценку стоимости самого жилья. Ранее такая оценка осуществлялась исключительно путем внутренней оценки рыночной стоимости объекта. Но сейчас предусматривается механизм, который направлен на дополнительную защиту прав граждан, и он предполагает, что соответствующее жилье может быть продано путем торгов. И на торгах будет, возможно, определена более высокая стоимость соответствующего предмета лизинга, которая позволит гражданину получить больший объем средств в качестве возврата.