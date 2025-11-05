5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уменьшить аппетиты лизинговых организаций и ввести вторичный лизинг предлагается в Беларуси. Это предусмотрено проектом закона «О лизинговой деятельности», который принят сегодня депутатами в первом чтении, передает корреспондент БЕЛТА.
Основные новации, предусмотренные законопроектом, обозначил перед депутатами заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Денис Скобялко.
По его словам, урегулированы назревшие вопросы, связанные с лизинговой деятельностью с учетом практики применения норм указа № 99. Существенным нововведением является появление в правовом поле такого инструмента, как вторичный лизинг. По сути, отношения между субъектами права при вторичном лизинге предполагают реализацию возможностей повторной передачи в лизинг имущества, ранее приобретенного лизингодателем для целей передачи в лизинг и возвращенного ему лизингополучателем.
Как пояснил Денис Скобялко, ранее у лизингодателя не было возможности, если лизингополучатель по каким-то причинам возвращал предмет лизинга (не обращал его в собственности и т.д.), повторно передать соответствующий предмет лизинга в лизинг. Согласно проекту закона такая возможность для лизинговых организаций предоставляется.
«Положения проекта закона о вторичном лизинге соответствуют лучшим международным практикам, в частности, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Основываясь на этих практиках, мы предусмотрели в проекте закона, что при вторичном лизинге лизингодатель самостоятельно несет риски, связанные с выбором предмета лизинга. А также установлено, что он должен проинформировать продавца, поставщика соответствующего товара», — отметил зампредседателя правления.
Отдельный блок законопроекта регламентирует особенности предоставления гражданам в лизинг жилых помещений. В документе сохранены положения указа № 99, эффективность которых подтверждена практикой. При этом, учитывая, что граждане находятся в зоне особого внимания при формировании правового поля, в документе предусматривается ряд новаций в регулировании лизинга жилых помещений. В частности, по предложению экспертного совета при Совете Республики в проект закона включена норма, позволяющая считать земельный участок, на котором непосредственно расположен жилой дом или квартира в блокированном жилом доме, частью совокупности вещей, являющихся предметом лизинга.
«Если в лизинг передается дом, квартира, то земельный участок является совокупной вещью и также передается в лизинг лизингополучателю», — пояснил Денис Скобялко.
Оптимизирован порядок расчета по договору лизинга жилого помещения в случае его расторжения или возврата предмета лизинга лизингодателю. После того как гражданин уплатил более 50% стоимости предмета лизинга, у него есть право вернуть уплаченную им стоимость предмета лизинга. На этом этапе механизм возврата этих средств предполагает оценку стоимости самого жилья. Ранее такая оценка осуществлялась исключительно путем внутренней оценки рыночной стоимости объекта. Но сейчас предусматривается механизм, который направлен на дополнительную защиту прав граждан, и он предполагает, что соответствующее жилье может быть продано путем торгов. И на торгах будет, возможно, определена более высокая стоимость соответствующего предмета лизинга, которая позволит гражданину получить больший объем средств в качестве возврата.
Помимо этого расширяются меры реагирования на нарушения законодательства о лизинговой деятельности. Вводится такая мера, как требование об устранении руководителей, иных должностных лиц в определенных случаях нарушения законодательства о лизинговой деятельности.
Проект закона имеет четкую социальную направленность и будет способствовать усилению защиты прав потребителей финансовых услуг, подчеркнул Денис Скобялко. Одна из важнейших новелл — право гражданина на изменение сроков исполнения обязательств по договору лизинга в случае невозможности их исполнения при нахождении в трудной жизненной ситуации. При этом, как поясняется, под трудной жизненной ситуацией понимается, например, нетрудоспособность более 40 дней, инвалидность, смерть супруга (супруги), появление дополнительных иждивенцев и др. В таких случаях гражданин сможет обратиться к лизингодателю за отсрочкой, изменением других условий договора, позволяющих ему получить своего рода финансовые каникулы.
Для дополнительного обеспечения прав и интересов граждан предусмотрено ограничение максимального размера превышения общей суммы уплачиваемых физлицом лизинговых платежей выкупной стоимости предмета лизинга над стоимостью предмета лизинга.
Как пояснил член Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Алексей Райко, фактически предлагается ограничить аппетиты лизинговых организаций. Сумма лизинговых платежей будет ограничена суммой предмета лизинга по договорам сроком до одного года и двукратной суммой предмета лизинга по договорам свыше одного года. Ограничен предельный размер неустойки, штрафов, пеней по договору лизинга — не более половины стоимости предмета лизинга. -0-
Фото Сергея Шелега.