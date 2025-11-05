Выставка декоративной росписи проходит в Москве

Она приурочена к 200-летию одного из самых узнаваемых народных художественных промыслов России — Жостовского. В экспозиции — более трёхсот предметов, от редких объектов кустарного производства XIX века до авторских изделий, созданных уже в XXI веке. Впервые в Москве — подносы из частных собраний и галереи в деревне Жостово, а также сувениры, выпущенные к юбилею Александра Пушкина в 1949 году или Олимпиаде-80.