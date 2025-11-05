В России снизят число судебных ошибок

«Сегодня мы отмечаем впервые день работника суда. Хочу поздравить вас и всех ваших коллег, работающих в судебной системе, с профессиональным праздником, пожелать вам всего самого доброго и поблагодарить всех тех, кто работает и выполняет такую важнейшую функцию, как защита прав граждан, их интересов в судах нашей страны за эту очень важную, благородную без всякого преувеличения миссию», — сказал Путин.