В ВСУ заявили, что Анджелина Джоли зашла в ТЦК, чтобы воспользоваться уборной

Американская актриса Анджелина Джоли зашла в украинский территориальный центр комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине), чтобы воспользоваться уборной. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источник из командования Сухопутных войск Вооруженных сил страны (ВСУ).
В армии подтвердили, что охранника артистки на самом деле доставили в ТЦК. По словам командования ВСУ, телохранитель Джоли — офицер в запасе, и в военкомат его пригласили, чтобы подтвердить личность. После этого его отпустили.
По информации ВСУ, актриса «заехала и попросилась в уборную», при этом «проблемных вопросов не возникало», передает Lenta.ru.
5 октября в Сети появилась информация, что сотрудники территориального центра комплектования задержали охранника американской актрисы. Причем сама Джоли прибыла на Украину с тайным визитом.
В СМИ писали, что на блокпосте при въезде в Южноукраинск военные остановили два джипа. У одного из мужчин выявили проблемы с документами. Он заявил, что «везет важного человека», однако ему не поверили и увезли в военкомат. После этого туда прибыла и сама Анджелина Джоли, чтобы лично попросить отпустить ее сотрудника.