Мощный выброс солнечной плазмы ударит по Земле 7 ноября

Крупный выброс солнечной плазмы ударит по Земле 7 ноября. Он связан со вспышкой класса M7.4, зарегистрированной 6 ноября около 16:00. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН (XRAS).
Это один из трёх мощных солнечных выбросов, зафиксированных за последние сутки, в том числе два всплеска категории X — самой высокой степени интенсивности. Такой всплеск солнечной активности стал первым значительным за последние несколько месяцев, с июня 2025 года.
Эксперты предполагают, что вспышка произошла из-за выхода на видимую сторону Земли нескольких крупных групп солнечных пятен с повышенной взрывной активностью. В ближайшие дни Земля подвергнется воздействию магнитных бурь уровня G3-G4, что означает сильные и очень сильные геомагнитные возмущения.
Пик воздействия ожидается 7 ноября в полдень. Специалисты предупреждают, что магнитные возмущения могут продолжаться до конца следующей недели, так как на восточном краю Солнца остаются активные области, способные вызвать новые вспышки.
Прогноз будет уточнён в ближайшие сутки, однако учёные уже называют это событие одним из самых мощных за последние месяцы.
Напомним, что минувшей ночью на Солнце произошли две вспышки высшего уровня X.