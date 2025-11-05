Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощный выброс солнечной плазмы ударит по Земле 7 ноября

Мощный выброс солнечной плазмы, связанный со вспышкой класса M7.4, достигнет Земли 7 ноября после серии сильных солнечных выбросов.

Источник: Аргументы и факты

Крупный выброс солнечной плазмы ударит по Земле 7 ноября. Он связан со вспышкой класса M7.4, зарегистрированной 6 ноября около 16:00. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН (XRAS).

Это один из трёх мощных солнечных выбросов, зафиксированных за последние сутки, в том числе два всплеска категории X — самой высокой степени интенсивности. Такой всплеск солнечной активности стал первым значительным за последние несколько месяцев, с июня 2025 года.

Эксперты предполагают, что вспышка произошла из-за выхода на видимую сторону Земли нескольких крупных групп солнечных пятен с повышенной взрывной активностью. В ближайшие дни Земля подвергнется воздействию магнитных бурь уровня G3-G4, что означает сильные и очень сильные геомагнитные возмущения.

Пик воздействия ожидается 7 ноября в полдень. Специалисты предупреждают, что магнитные возмущения могут продолжаться до конца следующей недели, так как на восточном краю Солнца остаются активные области, способные вызвать новые вспышки.

Прогноз будет уточнён в ближайшие сутки, однако учёные уже называют это событие одним из самых мощных за последние месяцы.

Напомним, что минувшей ночью на Солнце произошли две вспышки высшего уровня X.