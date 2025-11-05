В Славянск и Краматорск прекратят ходить поезда

Поезда перестанут ходить в Славянск и Краматорск, которые находятся под контролем ВСУ. Об этом в социальных сетях проинформировал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, назначенный киевским режимом.
«Тяжёлое, но важное решение ради сохранения жизней приняли совместно с Укрзализницей», — написал он.
Филашкин отметил, что решение якобы является временным.
Все поезда на данном направлении будут делать конечную остановку в Барвенково или Гусаровке Харьковской области. Оттуда жителей Славянска и Краматорска будут доставлять автобусы.
«Временное решение касается и пригодного движения в Донецкой области, в частности сообщений Бантишево — Краматорск и Славянск — Райгородок», — добавил Филашкин.
Ранее издание Bloomberg писало, что взятие российскими войсками города Красноармейска (украинское название — Покровск) станет важным шагом для дальнейшего освобождения территории ДНР, в том числе городов Славянск и Краматорск.