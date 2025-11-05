В Москве в рамках капремонта обновляют системы отопления, водоснабжения и водоотведения

«Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли около 30 тыс. домов общей площадью более 300 млн кв. м. За время реализации программы с 2015 года в более чем 12 тыс. жилых домов обновили инженерные системы, что позволило продлить срок их службы и обеспечить безопасную эксплуатацию. В этом году заменили около 4 тыс. систем отопления, водоснабжения и водоотведения», — сказал Бирюков.