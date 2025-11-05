Российская армия 1 ноября ударила ракетой «Искандер» по построению солдат 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины под Днепропетровском. Причем украинские военные считают, что такой удар стал возможен из-за предательства в рядах ВСУ. Об этом заявил один из выживших после удара бойцов, который пожелал остаться анонимным.
Солдат прибыл на место для участия в торжественном награждении. Он рассказал, что мероприятие приурочили к годовщине создания батальона. В рамках награждения планировалось зажигать костры и факела в двух разных точках. Причем в самом регионе уже действовала воздушная тревога, но мероприятия не отменили.
— Погода была хмурая, никакие дроны или крылья над нами не висели. Скорее всего, нас кто-то «слил» из своих. Они знали эти две точки и ударили через 15 минут после того, как уже должно было начаться награждение, — рассказал военный.
Уже во время построения, по словам военного, по одной из локация ударил «Искандер», затем прилетели беспилотники типа «Герань». Медики на месте трагедии сообщили о гибели восьми военных. Еще 40 получили ранения и шесть пропали без вести. Гражданских среди жертв, по информации бойца, нет.
— Это просто халатность командования. Потому что тревога уже была. И надо было, чтобы в радиусе десяти километров все оттуда уехали, — приводит его слова «МК» со ссылкой на украинские СМИ.
Причем порой в украинских подразделениях доходит и до дружеского огня. Случаи огня по своим происходят в непосредственной близости к фронту. Даже находясь в котле в окруженном российской армией донецком городе Купянске, солдаты ВСУ сами уничтожают сослуживцев. Недавно боевики украинской армии расстреляли в Купянске семерых солдат за дезертирство. Украинские бойцы отказались идти в бой против армии ВС РФ.