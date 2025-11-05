Организатор конкурса «Мисс Вселенная» унизил участницу и попал под санкции

Ровно 137 лет назад в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. В СССР же эту тенденцию подхватили лишь в 1988-м. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта конкурсов красоты Татьяны Федорищевой, как с годами менялся принцип таких состязаний.