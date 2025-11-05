Организатор конкурса «Мисс Вселенная» унизил участницу и попал под санкции

Одного из организаторов ежегодного международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» Навата Итсарагрисила отстранили от работы после того, как тот назвал обладательницу титула «Мисс Мексика» Мелиссу Флорес Бош тупой.
Девушка не пришла на коммерческую съемку, но позже попыталась объясниться. Однако мужчина перебивал ее, оскорбил и приказал охране вывести ее из зала. Случившееся вызвало волну обсуждений в обществе на тему этичности подобных конкурсов, передает USA Today.
В Таиланде таксист проявил честность и вернул корону и платье участнице конкурса «Мисс Вселенная» из Шри-Ланки. Об этом стало известно после того, как менеджер победительницы национального этапа Лихаши Линдси-Уайт обратилась в полицию Бангкока.
Ровно 137 лет назад в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. В СССР же эту тенденцию подхватили лишь в 1988-м. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта конкурсов красоты Татьяны Федорищевой, как с годами менялся принцип таких состязаний.
Британский таблоид Daily Mail осудил российский конкурс красоты и был раскритикован своими же читателями. Скандал разразился на просторах интернета в канун Международного женского праздника — 8 Марта.