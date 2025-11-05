На лице и фигуре: терапевт рассказала, как стресс влияет на внешний вид

Излишнее волнение влияет на внешность: постоянный стресс можно распознать по избыточному объему талии и синякам под глазами. Об этом заявила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-терапевт Ирина Тюрина.
— Ранние признаки хронического стресса включают нарушения сна, тягу к сладкой и жирной пище, непереносимость голода, снижение либидо и отложение жира в области талии. Визуально стресс может проявляться темными кругами под глазами, пигментными пятнами на лице и руках, повышенной потливостью, — объяснила медик.
Доктор добавила, что нервное напряжение также провоцируют кожные проявления — акне, экзему, псориаз.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что постоянно высокий уровень кортизола — гормона стресса, выделяемого надпочечниками — провоцирует стойкое повышение артериального давления, влияет на иммунитет, работу ЖКТ.
Любопытно, что специалисты всё чаще рекомендуют зоотерапию как эффективный метод преодоления стресса. Животные помогают расслабиться, снять стресс. Они избавляют человека от одиночества и даже повышают ему самооценку, передает Life.ru.