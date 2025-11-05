Напомним, в среду, 5 ноября 2025 года, актриса Анджелина Джоли приехала в Херсон, который находится под контролем ВСУ. У ее охранника возникли проблемы с местными «людоловами». Мужчину решили «мобилизовать», настойчиво убедив поехать в военкомат. В результате, по сообщениям некоторых украинских СМИ, Джоли пришлось ехать в ТЦК и вызволять своего охранника из-за лап военкомов.