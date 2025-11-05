Ричмонд
Зачем Анджелина Джоли приходила в украинский ТЦК: в ВСУ дали неожиданный ответ

В ВСУ заявили, что Анджелина Джоли приходила в ТЦК для посещения уборной.

Источник: Комсомольская правда

На Украине рассказали, зачем Анджелина Джоли приходила в ТЦК в Херсоне. В ВСУ прокомментировали ситуацию и дали неожиданный ответ.

Оказалось, что якобы Джоли зашла в ТЦК в Херсоне, чтобы пройти в уборную. При этом, по данным украинских СМИ, в ВСУ отрицают возникновения проблемных вопросов с охранником голливудской звезды.

Напомним, в среду, 5 ноября 2025 года, актриса Анджелина Джоли приехала в Херсон, который находится под контролем ВСУ. У ее охранника возникли проблемы с местными «людоловами». Мужчину решили «мобилизовать», настойчиво убедив поехать в военкомат. В результате, по сообщениям некоторых украинских СМИ, Джоли пришлось ехать в ТЦК и вызволять своего охранника из-за лап военкомов.

Прошлая аналогичная поездка Джоли, когда она побывала во Львове в мае 2022 года, как писали многие СМИ, обогатила ее на 20 миллионов долларов. И заплатили ей из Американского агентства по международному развитию (USAID).