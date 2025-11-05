Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГПК: численность войск НАТО наращивается у границ Беларуси

Погранкомитет сказал о наращивании группировки войск НАТО у границ Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Численность группировки войск НАТО наращивается у границ Беларуси. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский, пишет БелТА.

По словам представителя ГПК, напряженность сохраняется на границах Беларуси практически по всему периметру, при этом приграничье соседних стран очень милитаризировано. В частности, речь идет о Польше и странах Прибалтики.

«На территории Польши и прибалтийских государств присутствует военная группировка НАТО. Ее численность последовательно наращивается и продолжается проведение большого количества различных учений», — отметил Антон Бычковский.

Также представитель Погранкомитета Беларуси отметил, что на границе с Украиной обстановка в последнее время стала менее напряженной, чем некоторое время назад. Однако пограничники на этом участке границы продолжают нести службу в усиленном режиме.

Ранее мы сообщали, что Беларусь примет за нападение военную агрессию против Союзного государства и ОДКБ.

А еще, что госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович предупредил о проблеме распространения оружия с Украины по СНГ.

Также мы писали, что в Минске микроавтобус задавил женщину на тротуаре, двигаясь задним ходом.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше