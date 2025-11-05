ГПК: численность войск НАТО наращивается у границ Беларуси

Численность группировки войск НАТО наращивается у границ Беларуси. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский, пишет БелТА.
По словам представителя ГПК, напряженность сохраняется на границах Беларуси практически по всему периметру, при этом приграничье соседних стран очень милитаризировано. В частности, речь идет о Польше и странах Прибалтики.
«На территории Польши и прибалтийских государств присутствует военная группировка НАТО. Ее численность последовательно наращивается и продолжается проведение большого количества различных учений», — отметил Антон Бычковский.
Также представитель Погранкомитета Беларуси отметил, что на границе с Украиной обстановка в последнее время стала менее напряженной, чем некоторое время назад. Однако пограничники на этом участке границы продолжают нести службу в усиленном режиме.
