«Белпочта» меняет условия приема экспресс-посылок 6−7 ноября

Возможность приема экспресс-посылок в объектах почтовой связи Минска можно уточнить в ОПС места отправки или в контакт-центре РУП «Белпочта».

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП «Белпочта» меняет условия приема экспресс-посылок 6−7 ноября, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Так, в объектах почтовой связи Минска 6 ноября прием осуществляется только в адрес городов Брест, Барановичи, Пинск, Полоцк, Витебск, Жлобин, Гомель, Калинковичи, Мозырь, Лида, Гродно, Бобруйск, Могилев, Минск с доставкой 7 ноября в течение дня. 7 ноября прием осуществляется в адрес всех населенных пунктов страны с доставкой 8 ноября в течение дня.

В объектах почтовой связи областей 6 ноября прием осуществляется только в адрес городов Брест, Барановичи, Пинск, Полоцк, Витебск, Жлобин, Гомель, Калинковичи, Мозырь, Лида, Гродно, Бобруйск, Могилев, Минск с доставкой 7 ноября в течение дня. 7 ноября прием с доставкой на следующий день не осуществляется.

Возможность приема экспресс-посылок в объектах почтовой связи Минска можно уточнить в ОПС места отправки или в контакт-центре РУП «Белпочта».-0-