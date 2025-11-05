«Белпочта» меняет условия приема экспресс-посылок 6−7 ноября

Так, в объектах почтовой связи Минска 6 ноября прием осуществляется только в адрес городов Брест, Барановичи, Пинск, Полоцк, Витебск, Жлобин, Гомель, Калинковичи, Мозырь, Лида, Гродно, Бобруйск, Могилев, Минск с доставкой 7 ноября в течение дня. 7 ноября прием осуществляется в адрес всех населенных пунктов страны с доставкой 8 ноября в течение дня.