Подологи дали советы по выбору обуви, чтобы избежать проблем с ногами

Важно тщательно подходить к выбору обуви, чтобы избежать проблем с ногами. Об этом заявили подологи Виктор Альфаро, Хорхе Эското и Навор Перейра Лосада в интервью изданию El País.
Альфаро посоветовал при примерке ставить стопу на стельку максимально расслабленно и обращать внимание на свободное пространство за самым длинным пальцем, которое должно составлять около 0,5 см. Он также предупредил, что полагаться на указанный производителем размер не стоит, так как у каждого бренда своя размерная сетка.
Лосада отметил, что одна из самых частых ошибок — выбор обуви, тесной в области пальцев. Он особенно предостерёг женщин от ношения туфель на каблуках выше 5 см, так как это может привести к проблемам со спиной.
Хорхе Эското порекомендовал покупать обувь во второй половине дня, когда стопы слегка отекают. Именно в таком состоянии легче подобрать действительно удобный и правильный размер.
