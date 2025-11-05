Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подологи дали советы по выбору обуви, чтобы избежать проблем с ногами

Специалисты рекомендуют примерять и покупать обувь во второй половине дня.

Источник: Аргументы и факты

Важно тщательно подходить к выбору обуви, чтобы избежать проблем с ногами. Об этом заявили подологи Виктор Альфаро, Хорхе Эското и Навор Перейра Лосада в интервью изданию El País.

Альфаро посоветовал при примерке ставить стопу на стельку максимально расслабленно и обращать внимание на свободное пространство за самым длинным пальцем, которое должно составлять около 0,5 см. Он также предупредил, что полагаться на указанный производителем размер не стоит, так как у каждого бренда своя размерная сетка.

Лосада отметил, что одна из самых частых ошибок — выбор обуви, тесной в области пальцев. Он особенно предостерёг женщин от ношения туфель на каблуках выше 5 см, так как это может привести к проблемам со спиной.

Хорхе Эското порекомендовал покупать обувь во второй половине дня, когда стопы слегка отекают. Именно в таком состоянии легче подобрать действительно удобный и правильный размер.

Ранее обувной технолог Анна Власова рассказала, как не промочить обувь в дождливую погоду.

Врач-ортопед Лев Дунаев также сообщал, что постоянное ношение кроксов может привести к деформации пальцев из-за отсутствия фиксации стопы.