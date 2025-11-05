Херсонская область частично осталась без света

В Херсонской области зафиксировано аварийное отключение линии электропередачи (ЛЭП). Часть региона осталась без света. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава области Владимир Сальдо в среду, 5 ноября.
«Произошло аварийное отключение высоковольтной линии электропередач», — следует из поста губернатора региона.
Политик уточнил, что электричество пропало сразу в 300 населенных пунктах. По его словам, примерно 200 тысяч человек сейчас сидят в обесточенных домах. Все социальные учреждения перевели на резервные источники энергии. Он также добавил, что уже проводятся работы по ликвидации проблемы.
Напомним, что недавно подобная ситуация произошла и в Киевской области. Местные жители массово сообщали об отключениях электроэнергии, а в некоторых районах города наблюдались перепады напряжения. Из-за этого часть людей осталась без тепла и света.