Херсонская область частично осталась без света

В Херсонской области 200 тысяч жителей остались без электричества.

Источник: Комсомольская правда

В Херсонской области зафиксировано аварийное отключение линии электропередачи (ЛЭП). Часть региона осталась без света. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава области Владимир Сальдо в среду, 5 ноября.

«Произошло аварийное отключение высоковольтной линии электропередач», — следует из поста губернатора региона.

Политик уточнил, что электричество пропало сразу в 300 населенных пунктах. По его словам, примерно 200 тысяч человек сейчас сидят в обесточенных домах. Все социальные учреждения перевели на резервные источники энергии. Он также добавил, что уже проводятся работы по ликвидации проблемы.

Напомним, что недавно подобная ситуация произошла и в Киевской области. Местные жители массово сообщали об отключениях электроэнергии, а в некоторых районах города наблюдались перепады напряжения. Из-за этого часть людей осталась без тепла и света.