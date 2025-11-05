Херсонская область частично осталась без света

Политик уточнил, что электричество пропало сразу в 300 населенных пунктах. По его словам, примерно 200 тысяч человек сейчас сидят в обесточенных домах. Все социальные учреждения перевели на резервные источники энергии. Он также добавил, что уже проводятся работы по ликвидации проблемы.