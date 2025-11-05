Ричмонд
Бизнесмен Пулькин перечислил скрытые расходы при покупке квартиры

После покупки квартиры собственникам, вероятно, придется совершить большие дополнительные вложения в ремонт и обустройство. Эти траты могут кратно увеличить общую стоимость. Об этом предупредил эксперт в сфере индивидуального жилищного строительства, основатель компании RUDOM Константин Пулькин.

Бизнесмен рассказал, что за ремонт жилья придется заплатить до 30 тысяч рублей за квадратный метр. Причем особенно это касается недвижимости в новостройках.

— Мебель, встроенная кухня и техника — это еще десятки или даже сотни тысяч рублей. В новостройках часто отсутствуют свободные места для авто, поэтому за парковочное место придется выложить миллионы рублей. Также сюда добавим эксплуатационные расходы, такие как ЖКХ и обслуживание общего имущества, — приводит слова Пулькина News.ru.

Некоторые граждане РФ могут получить субсидию на покупку жилья, которая доступна только один раз в жизни. По словам, первого зампредседателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, на такую госпомощь могут претендовать льготные категории россиян, официально признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Субсидия может достигать 70 процентов и более от стоимости недвижимости.