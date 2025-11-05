Бизнесмен Пулькин перечислил скрытые расходы при покупке квартиры

Некоторые граждане РФ могут получить субсидию на покупку жилья, которая доступна только один раз в жизни. По словам, первого зампредседателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, на такую госпомощь могут претендовать льготные категории россиян, официально признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Субсидия может достигать 70 процентов и более от стоимости недвижимости.