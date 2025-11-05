В Ростове локализовали масштабный пожар на складе на площади 1600 кв метров

Возгорание в трехэтажном складском помещении по улице Привокзальной, 4, было зафиксировано 5 ноября в 18:15. По информации спасателей, изначально на площади в 1000 квадратных метров горел полистирол, существовала угроза дальнейшего распространения огня. Затем площадь пожара увеличилась до 1600 кв метров.