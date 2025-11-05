В Ростове локализовали масштабный пожар на складе на площади 1600 кв метров

Крупный пожар в Ростове-на-Дону, вспыхнувший вечером у Темерницкого моста, локализован на площади 1600 кв метров. Об этом сообщили в донском главке МЧС.
Возгорание в трехэтажном складском помещении по улице Привокзальной, 4, было зафиксировано 5 ноября в 18:15. По информации спасателей, изначально на площади в 1000 квадратных метров горел полистирол, существовала угроза дальнейшего распространения огня. Затем площадь пожара увеличилась до 1600 кв метров.
Для ликвидации чрезвычайной ситуации были задействованы значительные силы. К тушению привлекли 110 специалистов и 37 единиц техники, включая пожарный поезд и катер «Вьюн».
В 21:27 пожарным удалось локализовать огонь. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Специалисты специализированной лаборатории провели забор проб воздуха для анализа на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.
