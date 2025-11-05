Участница «Битвы экстрасенсов» Якубович пришла в театр погадать на картах

Бывшая участница шоу «Битва экстрасенсов» Ольга Якубович неожиданно была замечена в театре. Девушка появилась в экстравагантном чёрном платье, которое сшила сама. Но не только ультраобтягивающий наряд привлёк внимание гостей, выяснилось, что экстрасенс пришла погадать желающим на картах таро. Карты сразу привлекали внимание присутствующих. Смотрите появление предсказательницы на светском вечере.