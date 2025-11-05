Певица Слава раскрыла, что лечит депрессию у психотерапевта

Исполнительница Анастасия Сланевская, также известная как Слава, недавно призналась, что заболела. Певице диагностировали депрессию. Попытки самостоятельно избавиться от хандры не увенчались успехом, и артистка была вынуждена обратиться ко врачам. Причём, помогла ей в этом известная коллега. Смотрите откровения певицы Славы.