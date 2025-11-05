Названы правила ухода за ногтями после снятия гель-лака

— После снятия геля ногтевые пластины могут быть ослаблены, поэтому первые недели стоит использовать восстановительные средства, богатые маслами и витаминами Е и F. Витамин Е — мощный антиоксидант, который способствует заживлению и питанию ногтевой пластины, улучшает кровообращение в ногтевом ложе, — отметила эксперт.