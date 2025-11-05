Названы правила ухода за ногтями после снятия гель-лака

Постоянное ношение гель-лака на ногтях может негативно сказаться на их состоянии. О том, как восстановить здоровье ногтей, сообщила в беседе с изданием «Газета.Ru» мастер маникюра Елена Степанова.
— После снятия геля ногтевые пластины могут быть ослаблены, поэтому первые недели стоит использовать восстановительные средства, богатые маслами и витаминами Е и F. Витамин Е — мощный антиоксидант, который способствует заживлению и питанию ногтевой пластины, улучшает кровообращение в ногтевом ложе, — отметила эксперт.
Он уточнила, что под витамином F часто понимают комплекс омега-3 и омега-6: он укрепляет ногти, предотвращает расслоение и сухость.
Кроме того, качество ногтей, а также волос и кожи зависит от витамина D, рассказал RT. Пищевыми источниками витамина D являются морепродукты — медики рекомендуют до восполнения витамина включать в рацион рыбу, печень трески.