В Брянской области запретили публиковать данные о местоположении военных

В Брянской области ввели запрет на публикацию сведений о дислокации военных. Распоряжение, которое подписал глава региона Александр Богомаз, размещено на официальном сайте правовой информации.
Согласно тексту указа, на территории Брянской области запрещено обнародование любой информации (включая фото- и видеоматериалы, геолокационные данные), с помощью которой можно установить, где находятся военнослужащие Министерства обороны РФ.
Также под запретом публикация данных об использовании артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем противовоздушной обороны в области, о местах временного пребывания военных, а также подробностей о терактах, диверсионных актах или чрезвычайных ситуациях, и о последствиях этих событий.
Ранее сообщалось, что в Вологодской области запретили съемку и публикацию кадров с дронами.