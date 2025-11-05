Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Брянской области запретили публиковать данные о местоположении военных

Запрет распространяется на публикацию сведений о применении на территории региона артиллерийских боеприпасов, беспилотников, средств ПВО, о местах временной дислокации военнослужащих.

Источник: Аргументы и факты

В Брянской области ввели запрет на публикацию сведений о дислокации военных. Распоряжение, которое подписал глава региона Александр Богомаз, размещено на официальном сайте правовой информации.

Согласно тексту указа, на территории Брянской области запрещено обнародование любой информации (включая фото- и видеоматериалы, геолокационные данные), с помощью которой можно установить, где находятся военнослужащие Министерства обороны РФ.

Также под запретом публикация данных об использовании артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем противовоздушной обороны в области, о местах временного пребывания военных, а также подробностей о терактах, диверсионных актах или чрезвычайных ситуациях, и о последствиях этих событий.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области запретили съемку и публикацию кадров с дронами.