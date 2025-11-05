В Брянской области запретили публиковать данные о местоположении военных

Также под запретом публикация данных об использовании артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем противовоздушной обороны в области, о местах временного пребывания военных, а также подробностей о терактах, диверсионных актах или чрезвычайных ситуациях, и о последствиях этих событий.