«В ад не попадут»: в РПЦ объяснили, что ждет молившихся на флаг США подростков

Двое подростков из школы Новосибирска, которые на видео встали на колени перед американским флагом и начали креститься на него, повели себя глупо, но их поступок нельзя считать грехом. Об этом в среду, 5 ноября, заявил иеромонах Русской православной церкви (РПЦ) Феодорит Сеньчуков.
— Молиться на флаг — это, конечно, дурость. Но не повод отправляться в ад. Им просто нужно объяснить, что так делать смешно и глупо. Так что подростков ждет не ад, а максимум родительское и земное внушение, — передает слова священника Telegram-канал «Абзац».
Ранее в РПЦ предложили изменить текст Конституции для запрета абортов. По мнению священников, слово «жизнь» обозначает существование человека от момента его зачатия до смерти, а в Конституции живым человеком считается ребенок уже после рождения.
Однако депутат Госдумы Нина Останина заявила, что запрет абортов приведет к ухудшению здоровья женщин и повлияет на их репродуктивные функции. Она также обратила внимание на то, что запрет абортов повлечет за собой появление черного рынка услуг по прерыванию беременности.