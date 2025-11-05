Ричмонд
Врач предупредил о неожиданных последствих употребления бабл-ти

Хирург Монахов: употребление бабл-ти может вызвать непроходимость кишечника.

Источник: Комсомольская правда

Бабл-ти, или напиток со сладкими шариками, может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» хирург Дмитрий Монахов.

— Тапиоковые шарики изготавливаются из крахмала, который при охлаждении становится клейким и плохо переваривается. Они слипаются между собой, образуя плотный комок. Со временем этот сгусток застревает в тонкой кишке. В результате давление на стенки кишечника повышается, и развивается непроходимость, — заявил доктор.

Медик добавил, что особенно опасно пить бабл-ти на голодный желудок. Также не следует выбирать слишком холодные напитки и выпивать их быстро.

По данным Life.ru, еще шарики тапиоки царапают стенки глотки, когда проходят в пищевод, что создает ощущение инородного тела в горле.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что урчание в животе связано с работой органов пищеварения. Во время перистальтики в кишечнике происходит движение газа и жидкости. Если звуки сопровождаются болями и вздутием, то это может говорить о механической кишечной непроходимости.