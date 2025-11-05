Ричмонд
Россиянам рассказали, когда подешевеют кредиты

Финансист Трепольский спрогнозировал снижение ставок по кредитам в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Пока ключевая ставка остается высокой, кредиты для россиян брать не выгодно. Однако, в 2026 году можно ожидать снижение ставок по займам, таким мнением с корреспондентом издания «Газета.Ru» поделился финансист Дмитрий Трепольский.

— Ставки по кредитам начнут существенно снижаться только после того, как Банк России перейдет к более активному циклу смягчения денежно-кредитной политики в 2026 году. Это связано с более лояльным прогнозом ЦБ на 2026 год, который предполагает сохранение средней ключевой ставки в диапазоне 13−15%, — заявил специалист.

По словам эксперта, в текущих условиях высоких ставок брать нецелевые потребкредиты или ипотеку без субсидирования невыгодно.

Тем временем в Госдуме выступили с инициативой списывать ипотеку для учителей, работающих в малых городах и селах, передал RT. Списание, согласно инициативе, должно происходить поэтапно — за каждый полный учебный год работы, а полное освобождение от долга должно наступать после пяти лет.