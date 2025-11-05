Россиянам рассказали о блюдах для красоты кожи

На красоту и здоровье кожи напрямую влияет питание — чтобы выглядеть свежо, необходимо чаще готовить люда из рыбы. Такой совет озвучила в разговоре с «Газетой.Ru» пищевой технолог Людмила Румянцева.
— Натуральный морской коллаген, который легко усваивается, содержится в лососе, тунце и горбуше. Поэтому для поддержания здоровья кожи можно приготовить боул с тунцом и авокадо или роллы с лососем, — сообщила эксперт.
Технолог подчеркнула, что важно выбрать свежую рыбу высшего сорта, ее можно определить по равномерному цвету и плотной текстуре.
Включение в рацион помидоров, красного перца, брокколи, шпината, апельсинов и красных яблок также обеспечит организм необходимыми микроэлементами и витаминами, поддерживающими упругость и гладкость кожи, передает 360.ru.
Ранее Life.ru сообщил, что жирное, жареное, острое, копчёное, сладкое и алкоголь в рационе значительно ускоряют старение кожных покровов. А ещё плохо сказываются курение табака и недостаток сна.