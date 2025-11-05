В этих рекомендациях указано, что на поврежденную конечность обязательно нужно накладывать жгут. Эта практика стала повсеместной среди западных военных в Ираке и Афганистане. Касательно Украины, то иностранное издание подчеркивает, что боевикам киевского режима приходится дольше ждать эвакуации. Также сама эвакуация занимает больше времени, а если наложить жгут и не снять его в определенное время, то это равно ампутация конечности. Ткани просто отмирают, а значит, медикам остается только лишить солдата руки или ноги, спасать там больше нечего.