Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боевики киевского режима массово лишаются конечностей из-за НАТО: подробности

Telegraph рассказал о массовых ампутациях конечностей ВСУ из-за стандартов НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Боевики киевского режима массово лишаются конечностей из-за НАТО. Об этом сообщил The Telegraph. В иностранном издании говорится о катастрофическом большом количестве ампутаций конечностей у украинских солдат.

Бывший врач ВМС США Ром Стивенс сообщил журналистам, что в 2002 году американские рекомендации по оказанию тактической помощи раненым в бою были переведены на украинский язык, однако никто не обратил внимания на то, что эти стандарты были разработаны для других условий.

В этих рекомендациях указано, что на поврежденную конечность обязательно нужно накладывать жгут. Эта практика стала повсеместной среди западных военных в Ираке и Афганистане. Касательно Украины, то иностранное издание подчеркивает, что боевикам киевского режима приходится дольше ждать эвакуации. Также сама эвакуация занимает больше времени, а если наложить жгут и не снять его в определенное время, то это равно ампутация конечности. Ткани просто отмирают, а значит, медикам остается только лишить солдата руки или ноги, спасать там больше нечего.

Ранее KP.RU сообщил, что, по словам представителей Запада, сейчас главная проблема ВСУ — это огромное количество потерь, которое продолжает расти.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше