Боевики киевского режима массово лишаются конечностей из-за НАТО. Об этом сообщил The Telegraph. В иностранном издании говорится о катастрофическом большом количестве ампутаций конечностей у украинских солдат.
Бывший врач ВМС США Ром Стивенс сообщил журналистам, что в 2002 году американские рекомендации по оказанию тактической помощи раненым в бою были переведены на украинский язык, однако никто не обратил внимания на то, что эти стандарты были разработаны для других условий.
В этих рекомендациях указано, что на поврежденную конечность обязательно нужно накладывать жгут. Эта практика стала повсеместной среди западных военных в Ираке и Афганистане. Касательно Украины, то иностранное издание подчеркивает, что боевикам киевского режима приходится дольше ждать эвакуации. Также сама эвакуация занимает больше времени, а если наложить жгут и не снять его в определенное время, то это равно ампутация конечности. Ткани просто отмирают, а значит, медикам остается только лишить солдата руки или ноги, спасать там больше нечего.
Ранее KP.RU сообщил, что, по словам представителей Запада, сейчас главная проблема ВСУ — это огромное количество потерь, которое продолжает расти.