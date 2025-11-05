Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На месте горящего склада с полистиролом в Ростове взяли пробы воздуха

Пожар на складе в Ростове локализовали на площади 1600 кв метров.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты взяли пробы атмосферного воздуха в районе горящего склада в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в донском главке МЧС.

Исследование проводится с целью определения возможного превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Данные о результатах анализа на данный момент не поступали.

Напомним, что возгорание на складе на улице Привокзальной, 4 было зарегистрировано 5 ноября в 18:15. Прибывшие пожарные расчеты установили, что огонь охватил трехэтажное складское помещение, в котором, по предварительным данным, хранился полистирол. Изначальная площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров и существовала угроза его дальнейшего распространения.

Позже площадь пожара возросла до 1600 квадратных метров. Его локализовали на этой площади в 21:27.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены значительные силы: 110 человек личного состава и 37 единиц спецтехники. К тушению также подключены пожарный поезд и катер «Вьюн».

По предварительной информации, в результате происшествия обошлось без погибших и пострадавших.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.