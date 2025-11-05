На месте горящего склада с полистиролом в Ростове взяли пробы воздуха

Напомним, что возгорание на складе на улице Привокзальной, 4 было зарегистрировано 5 ноября в 18:15. Прибывшие пожарные расчеты установили, что огонь охватил трехэтажное складское помещение, в котором, по предварительным данным, хранился полистирол. Изначальная площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров и существовала угроза его дальнейшего распространения.