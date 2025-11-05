На месте горящего склада с полистиролом в Ростове взяли пробы воздуха

Специалисты взяли пробы атмосферного воздуха в районе горящего склада в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в донском главке МЧС.
Исследование проводится с целью определения возможного превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Данные о результатах анализа на данный момент не поступали.
Напомним, что возгорание на складе на улице Привокзальной, 4 было зарегистрировано 5 ноября в 18:15. Прибывшие пожарные расчеты установили, что огонь охватил трехэтажное складское помещение, в котором, по предварительным данным, хранился полистирол. Изначальная площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров и существовала угроза его дальнейшего распространения.
Позже площадь пожара возросла до 1600 квадратных метров. Его локализовали на этой площади в 21:27.
Для ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены значительные силы: 110 человек личного состава и 37 единиц спецтехники. К тушению также подключены пожарный поезд и катер «Вьюн».
По предварительной информации, в результате происшествия обошлось без погибших и пострадавших.
