Эндокринолог дала советы по питанию осенью

Чтобы чувствовать себя хорошо поздней осенью, необходимо добавить в рацион не только вкусные, но и полезные продукты. Как поддержать организм в сезон простуд, сообщила «Газете.Ru» врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина.
— Следует чаще включать в меню ягоды — чернику, клюкву или малину. В том числе это могут быть замороженные ягоды, которые сохраняют большинство витаминов. Среди фруктов — айва, груша и гранат. Последний особенно богат антиоксидантами и помогает организму быстрее адаптироваться к сезонным нагрузкам, — отметила специалист.
Врач также рекомендовала употреблять квашеную капусту и сезонные овощи, которые содержат кладезь витаминов, необходимых для поддержания здоровья в холодное время года.
По данным 360.ru, полезно осенью добавлять облепиху в рацион в виде варенья, морса или масла. Ягода — превосходный противовоспалительный, иммуномодулирующий компонент питания за счет содержания в себе омеги-7.
Закаливание также способно усилить иммунитет, главное — постепенно привыкать к изменению температуры воды, передает телеканал «Царьград».