Родителям объяснили, как заподозрить нарушения слуха у ребенка

Проблемы со слухом могут возникнуть у ребенка по разным причинам, например, после перенесенного ОРВИ. Как заподозрить нарушения слуха у детей, рассказала «Газете.Ru» оториноларинголог Людмила Джапаридзе.
— Иногда первые тревожные сигналы кажутся безобидными, например, когда малыш не откликается на имя, просит сделать телевизор громче или часто хлопает себя по ушам. Или не реагирует на шепот или звуки сбоку, — перечислила врач.
Доктор подчеркнула, что при подобных симптомах следует обязательно обратиться за медицинской помощью. По ее словам, проверка слуха у детей занимает всего несколько минут и помогает вовремя выявить нарушения.
Кстати, использование внутриканальных наушников несёт риски для слуха. По данным врачей, из-за наушников-затычек могут развиться инфекции, грибковые отиты, рассказал RT. Поэтому лучше использовать накладные или полноразмерные наушники, особенно детям.