На что обратить внимание при покупке дачи: советы эксперта

Дача — это не просто участок земли, для многих россиян — это второй дом, место для отдыха, к покупке которого следует подходить очень тщательно. О нюансах покупки дачи рассказал «Газете.Ru» председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
— Нужно убедиться в чистоте прав собственности, отсутствии каких-либо обременений, например, залога или аренды, и точно знать границы своего участка. Во избежание проблем и споров с соседями я настоятельно рекомендую обращаться за помощью к квалифицированным юристам, которые специализируются на недвижимости, — посоветовал эксперт.
Чаплин подчеркнул, что важно задавать продавцу прямые вопросы о проведенном ремонте и просить показать чеки, счета и акты выполненных работ — это помогает отделить текущий ремонт от неотделимых улучшений, которые, согласно законодательству, должны.
Ранее 360.ru напомнил, что при приобретении недвижимости важно не торопиться, чтобы не попасть в руки мошенников. Так, не лишним будет оформить нотариальное удостоверение сделки. Это не гарантирует безопасности, но дает уверенность в том, что нотариус проверит дееспособность продавца.