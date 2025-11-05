На что обратить внимание при покупке дачи: советы эксперта

Ранее 360.ru напомнил, что при приобретении недвижимости важно не торопиться, чтобы не попасть в руки мошенников. Так, не лишним будет оформить нотариальное удостоверение сделки. Это не гарантирует безопасности, но дает уверенность в том, что нотариус проверит дееспособность продавца.