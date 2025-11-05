Врач перечислила простые способы сохранить здоровье волос зимой

— Не стоит мыть голову слишком горячей водой — она сушит кожу и делает волосы тусклыми. Лучше выбирать теплую температуру и не злоупотреблять феном. А головной убор, если он из натуральных материалов, поможет сохранить влагу и защитить кожу от низких температур, — отметила эксперт.