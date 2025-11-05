Врач перечислила простые способы сохранить здоровье волос зимой

В зимний период сохранить красоту волос бывает не просто: перепады температур, ветер, сухой воздух из-за отопления негативно влияют на кожу головы. Простые, но эффективные способы, которые помогут поддержать здоровье волос зимой, перечислила в разговоре с «Газетой.Ru» профессор, доктор медицинских наук Аржана Бычкова.
— Не стоит мыть голову слишком горячей водой — она сушит кожу и делает волосы тусклыми. Лучше выбирать теплую температуру и не злоупотреблять феном. А головной убор, если он из натуральных материалов, поможет сохранить влагу и защитить кожу от низких температур, — отметила эксперт.
Специалист посоветовала зимой выбирать шампунь с экзосомами. Они запускают обновление клеток, способствуют восстановлению после стрессов и снижают раздражение.
