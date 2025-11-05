Кобахидзе: Грузия стремится стать членом ЕС к 2030 году

Грузия стремится к тому, чтобы стать с членом Европейского союза (ЕС) к 2030 году. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Премьер надеется, что к тому времени само объединение претерпит радикальные изменения и «справедливость станет принципом, которым будут руководствоваться представители европейской бюрократии».
Отдельно он подчеркнул, что в настоящий момент в ЕС пока нет такой тенденции, передает RT.
В октябре Кобахидзе отказался от проведения встречи с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, которая на данный момент находится в кавказской республике. Причиной такого решения является участие европейской чиновницы в митинге в Тбилиси, который прошел 14 октября — там она выступала в поддержку протестующих. По ее словам, митингующие лишь пытаются бороться за основные свободы.
5 октября митингующие в Тбилиси прорвались во двор резиденции президента Грузии. Силовики использовали перцовый спрей против протестующих. В ответ митингующие бросали камни в президентский дворец и запускали пиротехнику в полицейских.