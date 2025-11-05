Кобахидзе: Грузия стремится стать членом ЕС к 2030 году

В октябре Кобахидзе отказался от проведения встречи с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, которая на данный момент находится в кавказской республике. Причиной такого решения является участие европейской чиновницы в митинге в Тбилиси, который прошел 14 октября — там она выступала в поддержку протестующих. По ее словам, митингующие лишь пытаются бороться за основные свободы.