Учёные нашли в организме бактерии, которые защищают от рака

Исследователи из Боннского университета выявили, что микроорганизмы, живущие в кишечнике человека, играют ключевую роль в предотвращении образования канцерогенных нитрозаминов, которые образуются из нитратов и нитритов в пище.
В работе, опубликованной в журнале FEBS Journal, учёные установили, что такие бактерии, как Escherichia coli, Lactobacillus, Bacteroides и Phocaeicola, эффективно перерабатывают различные формы азота, препятствуя образованию токсичных веществ, способных вызвать рак.
Отмечается, что микробы не только предотвращают образование опасных метаболитов, но и обеспечивают своё выживание, устойчиво заселяя кишечник, что способствует поддержанию здорового баланса микробиоты и предотвращению дисбактериоза.
Руководитель исследования, профессор Уве Деппенмайер отметил, что выявленный механизм переработки нитритов является естественным защитным процессом.
Он подчеркнул, что эта функция не только помогает сохранять здоровье кишечника и всего организма, но и способствует выживанию самих бактериальных колоний.
