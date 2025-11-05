Ричмонд
Учёные нашли в организме бактерии, которые защищают от рака

Исследователи из Боннского университета выяснили, что кишечные бактерии Escherichia coli и Lactobacillus предотвращают образование канцерогенных нитрозаминов.

Источник: Аргументы и факты

Исследователи из Боннского университета выявили, что микроорганизмы, живущие в кишечнике человека, играют ключевую роль в предотвращении образования канцерогенных нитрозаминов, которые образуются из нитратов и нитритов в пище.

В работе, опубликованной в журнале FEBS Journal, учёные установили, что такие бактерии, как Escherichia coli, Lactobacillus, Bacteroides и Phocaeicola, эффективно перерабатывают различные формы азота, препятствуя образованию токсичных веществ, способных вызвать рак.

Отмечается, что микробы не только предотвращают образование опасных метаболитов, но и обеспечивают своё выживание, устойчиво заселяя кишечник, что способствует поддержанию здорового баланса микробиоты и предотвращению дисбактериоза.

Руководитель исследования, профессор Уве Деппенмайер отметил, что выявленный механизм переработки нитритов является естественным защитным процессом.

Он подчеркнул, что эта функция не только помогает сохранять здоровье кишечника и всего организма, но и способствует выживанию самих бактериальных колоний.

Напомним, что учёные из Американской кардиологической ассоциации установили, что вирусные инфекции могут повышать риск сердечных заболеваний как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.