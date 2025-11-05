Россиянам рассказали, когда срочно надо проверить уровень тестостерона

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что появление лишних волос на теле, напротив, часто свидетельствует о повышенном содержании гормона тестостерона. У женщин оно может сопровождаться нарушениями менструального цикла и появлением прыщей на лице. Так как за выработку данного гормона отвечают яичники, надпочечники и гипофиз — необходимо комплексное обследование у эндокринолога.