Россиянам рассказали, когда срочно надо проверить уровень тестостерона

Медэксперт Филева: усталость и снижение либидо — признаки гормонального сбоя.

Источник: Комсомольская правда

Мужчинам старше 40 лет важно регулярно проверять здоровье, в том числе, следить за уровнем гормонов. О признаках, которые могут указывать на снижение уровня тестостерона, рассказала изданию «РИАМО» врач-эксперт Александра Филева.

— Если наблюдаются признаки гормонального дисбаланса, например, такие как: утомляемость, снижение сексуального влечения, уменьшение мышечной массы, это повод проверить уровень тестостерона, — отметила доктор.

Она добавила, что мужчинам после 40 также рекомендуется регулярно измерять артериальное давление, проводить электрокардиограмму.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что появление лишних волос на теле, напротив, часто свидетельствует о повышенном содержании гормона тестостерона. У женщин оно может сопровождаться нарушениями менструального цикла и появлением прыщей на лице. Так как за выработку данного гормона отвечают яичники, надпочечники и гипофиз — необходимо комплексное обследование у эндокринолога.