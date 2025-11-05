Ричмонд
Врач рассказала, как быстро восстановить организм после праздников

Невролог Демьяновская: вода и ходьба помогут восстановиться после застолий.

Источник: Комсомольская правда

Долгие праздники нередко сопровождаются застольем и употреблением алкоголя, после чего организму человека требуется время на восстановление. Как быстро вернуть себе хорошее самочувствие, рассказала «РИАМО» врач-невролог Екатерина Демьяновская.

— После застолий нужны в кислород и активная циркуляция крови. Не обязательно идти в спортзал — достаточно 30−60 минут прогулки на свежем воздухе. Ходьба ускоряет обмен веществ, выводит продукты распада алкоголя, снижает уровень стресса и поднимает настроение, — считает медик.

По ее словам, также важно пить больше воды — это важно для эффективного выведения токсичных продуктов и улучшает работу пищеварительного тракта.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что чистая негазированная вода поможет организму избавиться от накопившихся вредных веществ. Выпивайте мелкими глотками стакан теплой воды, можно с долькой лимона, мятой или имбирем. Также подойдет вода с огурцом или ягодами.